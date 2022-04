¡Sigues sin entender!

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

La nueva normalidad. Normalidad es lo que la mayoría hacen. ¿Deseas permanecer con vida? En la relación de compra venta, no compres con quien no se cuida usando cubre boca, careta. ¡No te subas a un taxi que no lleve medidas protectoras! No despaches a clientes que no se protejan. Si caminan hacia ti sin cubre boca, ¡cámbiate de banqueta! Evita fiestas, cines, espectáculos masivos. ¡Y por qué muere la gente! ‘¡No era mentira: ya se murió mi tía de Tuxtla, mis parientes del interior del estado, al lado de la casa tres de la misma familia , hasta la vecina se petateó. Pero no importa, ¡yo no me enfermaré! Ni cargaré mi gel, mejor lo gasto en una cerveza’. Por personas como estas se saturan las camas. ¡Si se enferman, no se quejen!

¿De estos humanos se pretende colonizar Marte? En México mueren más. Atribuyen al presidente y no es culpa de este, ni de los anteriores, tampoco de ningún credo. ¿Si te dicen que comas heces, lo harías? ¿Te aventarías a las vías del tren cuando está por pasar? ¡No! Es ignorancia pura. Si soy diabético, descompensado, no tomo medicamentos, ni bajo de peso ¡me enfermaré! Un 30% de la población mexicana está predispuesta a padecer. Y las otras enfermedades metabólicas, están aderezadas con la carencia de autocrítica en regalar su bienestar. ¡Tú! ¡Si Tú quisiste! Tu ignorancia. Auto agresor. ¡Te suicidas obeso-mórbido, enfermo metabólico. ¡Comes como cerdo! ¿Te suicidas y culpas al presidente? ¡Más de un millón de contagios! Van en la delantera los que se reproducen sin importarles ni darles lo necesario. México y Brasil, gigantes demográficos regionales, figuran entre las tasas de crecimiento más rápidas y récord de defunciones comprobadas. Leer, escribir, transmitir informaciones lamentándose, es dañino para todos. Se sabía que ocurriría, tarde o temprano. Por falta de medidas debió ser en el mes de abril, se prolongó a junio. Es un logro. Mientras, en los estados se retarda la apertura de los negocios, no por el bien de los humanos sino para obtener un pago compensatorio para agilizar los trámites. ¡No se auto medique! Mezclar fármacos sin saber, puede ocasionar daños orgánicos que ocasionen su muerte.