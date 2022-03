Sin derecho a contagiar

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

El derecho propio termina cuando lesiona al ajeno y este, cuando destruye a la naturaleza.

La nueva realidad mundial es convivir con el virus como lo hizo al principio Suecia, sin paralizar actividades ni economía, con autocuidado; y en el resto del mundo, la evidente carencia de autocuidado.?Es reiterativo exponer un nuevo caso, sin embargo es necesario: desencadenan la muerte.

?La ley se debe asumir de inmediato o si no, en consecuencia perecerás.

?Festejan a un septuagenario. En consecuencia, familiares y allegados, al llegar al hogar, se despojan del cubrebocas. Catorce días después cae en insuficiencia respiratoria y tiene que ser intubado. Está grave, si se salva es gracias al principio creador, si fallece ‘le tocaba’, alcanzando la gloría. Acontece en Europa, no en América, deben asumir los costos de la terapia intensiva. El familiar que contagió, no asume los gastos. Esperar lo que acontezca, es dejar que suceda la evolución del padecimiento, Si es así, ¿para qué utilizaron en la calle cubrebocas y lo internaron por insuficiencia respiratoria?

?En ciudades mexicanas y chiapanecas, han fallecido más de tres familiares.

?Al ser presa de la ignorancia, manipulación, no se le puede achacar que es culpa del ‘opresor gobernante’, quien lo permite cae en contubernio y permisividad. Si te dicen que tomes un veneno por voluntad propia ¡no lo harás!

?Desconocer no te exime de la ley, ni evade tu biología se preserve por ignorar.

?Lo único cierto es la muerte: estás en tu derecho de fenecer por descuidos, más no propiciar la muerte de los allegados.

?Es imperioso el permanente aprendizaje y su reforzamiento diario.

?La utilización del agua sin eliminar sus elementos, no condiciona que dicha agua no potable no sea hervida previa sedimentación, para eliminar residuos orgánicos.

?El manejo de la transmisión por aire del coronavirus, se ha utilizado para impactar en el humano “preconsciente”, empleando el término como la manera habitual de deambular en la calle sin percibir la realidad. Para sacudirlo de su inacción ¡y alcance a entender su deber de no dañar!

?Implementar el uso de cubrebocas de tela de triple capa y de preferencia impermeable, para el uso cotidiano de la población, como medida para impedir que las gotas de saliva y de los estornudos, se expandan.