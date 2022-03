¿Te aplicarás la vacuna?

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

¡Sí! Toda acción tiene riesgo, lo posees desde tu nacimiento. ¡El máximo, es morir!

Las vacunas no son fabricadas para marcarte. Podría ser un vehículo para agregar el componente para identificación.

Marcado estás por la ignorancia, falta de autocuidado y tu vida tiene fecha de caducidad al decir sí a la vida, reproducirte sin existir recursos para una vida digna, al embarazarte a pesar que en la escuela te enseñaron a poseer auto cuidado. ¡No todo acto sexual debe ser un nuevo hijo!

Al vacunarse, alguna persona puede sufrir la enfermedad, atenuada o no. Ocurrió a quienes nos vacunaron con Salk y sufrimos polio. ¡Nunca me he lamentado! Ni culpado a los servicios de salud.

Alegas: “Mejor no me vacuno, no quiero ser marcado”. ¡Ya lo estás! Si tomas como ciertas y olvidas que todas las noticias falsas que ustedes llaman ‘fake news’, llaman ‘sanitizante’ a higienizar, ‘wachear’ a charlar, ‘parquear’ a estacionarte.

No valoras tu idioma e identidad. ¡Te utilizan! Ya dije que se puede uno enfermar: si no te vacunas y tienes los riesgos, sin importar la edad y no eres una persona íntegramente sana, tienes probabilidades de fallecer. ¡Altas probabilidades!

La vacuna solo te inmunizará contra el tipo de virus con que esté fabricada. ¡No contra los otras variedades! No dura para toda la vida, los virus mutan, en particular los SARS y los restantes que producen cuadros gripales.

La ignorancia propia es tu peor enemigo, su ayudante es la falta de autocuidado. Nunca más podrás entrar a tu casa sin contaminarla por el virus SARS Cov-2, ni llevarte las manos a boca y ojos. ¡Son vías de entrada de patógenos! Ni comer en los puestos callejeros, ni adquirir alimentos a personas con dudosa higiene. De hacerlo, adquirirás no solo Covid-19, también amibiasis, tifoidea, cólera. etc.

Un día como hoy, hace 75 años en 1945, Estados Unidos de Norteamérica lanzó la primera bomba atómica denominada ‘Litle Boy’ sobre Hiroshima. Es el máximo crimen hacia la humanidad. ¡Ignorarlo demuestra carencia de humanismo!

¡Si eso hacen los letrados! Los iletrados, la inmensa mayoría de la masa humana ¡lógicamente niegan que exista el virus! SARS Cov2, causante del Covid 19.

Es tal la actitud humana, que existiendo posibilidad de aprender, se empecina en ignorar y agredir a médicos por cuidarlos y a maestros por enseñarlos.