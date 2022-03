Te contagiara?s

Dr. Jorge Alberto Rinco?n Acebo Tuxtla Gutie?rrez, Chiapas

En un ambiente estéril no entrarás en contacto con microorganismos. Con medidas estrictas de desinfección, no enfermarás. Cuando falles, serás invadido.?Vivirás si posees un sistema inmunológico fuerte; si no, falleces, como les sucede a personas con salud disminuida.?Si careces de sistema de salud o este no cubre tus necesidades, al requerir terapia intensiva su costo te dejará endeudado. El nivel de sobrevivencia se reduce a vivir o morir.

?Salud es higiene, prevención contra descuido, enfermedad y muerte.

?No se logra trascender al no percibir el sufrimiento ajeno. ¿Es acaso egoísmo? ¿Será esto un rasgo de humanismo? ¿O acaso un rasgo genético, inapropiado para la sobrevivencia? (1) ¡La felicidad no es una meta, es un camino!

?Flores y homenajes post morten, son eventos diplomáticos. Si le reconocen lo que hicieron después de muerto, es una forma de sacarle utilidad. Se evade la realidad. Todo es negociable, sobre todo con la muerte. Se demuestra con el encarecimiento de tanques de oxígeno. Justificar el encarecimiento te hace cómplice, deteriorando el nivel de existencia. Empecemos a vivir en coherencia con nuestras acciones.

?Cuatro mil años de historia hacen más poderoso al pudiente; y más dependiente al que se deja manipular. La nueva realidad necesita la toma de conciencia de que ante la falta de cuidado, se destruye. El cambio inicia en el hogar, para modificar escuela y sociedad. El encarecimiento de artículos médicos semeja a permitir que te asalten en la vía pública. De no auxiliar al agredido, serás el próximo.

?Es necesario impedir el ser utilizado por propaganda como ‘México es Provida’.

?¡Si importaran los niños, no se reproducirían sin control!

?No sobrarían, ni serían no deseados, madres y padres dedicarían tiempo a los hijos.

?No existiría controversia sobre si pueden ser adoptados por parejas del mismo sexo.

?Es muy simple: si no hay hijos por adoptar, no hay necesidad de realizarlo.

?La sociedad no enseña a planificar. Si bien va, solo se dice la técnica para realizarlo. No se concientiza. Somos ganado para la sociedad (2).

?Referencias

?1 Rincón Acebo Jorge Alberto, Arte y Cotidianeidad 336. Junio, 2018.