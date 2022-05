Una obra de Noam Chomsky inspira ‘Fiebre’, el nuevo video de Zoé

LS

El libro Manufacturing Consent , que el lingüista y filósofo estadounidense Noam Chomsky publicó junto a Edward S. Herman hace 32 años, inspiró el video Fiebre, de la banda de rock Zoé. El vocalista León Larregui y el artista visual Diego Vargas quisieron plasmar una narrativa digital que combinara imágenes tridimensionales creadas por computadora, máquinas y surrealismo, motivados por esta célebre obra, conocida en español como Los guardianes de la libertad

El libro, publicado originalmente en 1988, expone el modelo de propaganda de los medios estadounidenses en interés de gobiernos y élites económicas. ‘Queríamos algo muy ciberpunk para el video, y acorde a la época de incertidumbre y complejidad que vivimos por la pandemia, dijo Larregui. Estrenado el jueves en plataformas digitales, Fiebre es el segundo sencillo de Sonidos de Karmática Resonancia , el anunciado séptimo álbum en estudio de Zoé, pausado desde marzo cuando el COVID-19 comenzó su propagación en México. Además del aplazamiento del estreno de su disco para 2021, la pandemia provocó que la agrupación, ganadora de un Grammy en 2019, postergara una gira por América Latina, Estados Unidos y España para conmemorar una década del álbum MTV Unplugged, Música de fondo . ‘Teníamos proyectado grabar el disco en dos etapas, pero solo grabamos la primera. La segunda parte aún no, esperamos hacerlo en septiembre u octubre’, explicó el artista. ‘Si lo logramos, el disco saldría en enero’, agregó.

Confinado en un departamento de la capital mexicana, Larregui contó que durante el aislamiento social por la emergencia sanitaria experimentó varios estados emocionales que lo llevaron de la zozobra al miedo, y a la reflexión. El músico de 46 años, que apoyó públicamente al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante su campaña electoral en 2018, dijo que su país vive ‘tiempos de incertidumbre y polarización’. ‘Estoy consciente de que las cosas no se cambian rápido, eso no quiere decir que estoy de acuerdo con muchas decisiones del actual gobierno, pero el mundo en general está en una crisis tremenda, y es un efecto dominó’, opinó. No obstante, señaló que algo esperanzador que han dejado estos tiempos convulsos ‘es una ciudadanía más participativa y democráticamente activa’.