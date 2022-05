Agencias

Diario de Chiapas

Hay tendencias que empiezan una temporada a cámara lenta y no es hasta la siguiente que acaban de arrancar como es debido. He aquí lo que sucedió con los blazers de piel (sintética): las chicas de moda nos los empezaron a presentar el septiembre pasado, pero no ha sido hasta ahora que han comenzado a invadir -de manera real- el street style y las tiendas low-cost. De líneas rectas y clásicas, este tejido toma el control total. Clásico, atemporal y con un giro moderno, las versiones que vienen en color negro son las favoritas de la calle. Ya sea con vestidos, vaqueros o con shorts a todo color.