Moda fascinante

Agencias

Diario de Chiapas

“Para el desfile, no hay marco. No me gusta lo que enmarca”. Y así ha sido. Un año después de la muerte de Karl Lagerfeld, la nueva directora creativa de la firma ha querido desligarse de los fastuosos escenarios tan característicos del káiser (imposible olvidar el casino, el supermercado o la playa que ideó) para apostar por una imagen más sobria y minimalista.

Esto no significa en absoluto que haya caído en la sencillez aburrida, y es que la “libertad, energía y el deseo absoluto” han sido los puntos clave de una presentación marcada por el “romanticismo pero sin florituras”. Viard ha recurrido a las raíces de la firma y a los diseños más icónicos de la propia Coco como inspiración.