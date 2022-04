Alexa Moreno aumentará grado en ejecuciones

Agencias

La gimnasta mexicana Alexa Moreno dijo que aprovechará el tiempo para aumentar el grado en sus ejecuciones de salto rumbo a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 (2021) y, de la misma manera, espera la reanudación de la actividad.

Moreno Medina, especialista en gimnasia artística y ya con lugar a los Juegos Olímpicos del próximo año, comentó que en su segunda aparición se deberá de preparar para dejar todo en el escenario con el objetivo en llegar lo más lejos posible.

La mexicalense ha estado confinada en su hogar, por lo que en las mañanas sale a correr y después hace ejercicios físicos para no perder el ritmo cuando llegue el momento de regresar al gimnasio, sin el temor de sufrir alguna lesión.

“Quiero aumentar el grado en el salto. Si está en mis planes y ahora que tengo tiempo quiero hacerlo. Voy a trabajar para hacerlo y llegar en un buen momento a los Juegos Olímpicos”, mencionó.

La medallista mundial en Doha 2018 sostuvo que este tiempo de confinamiento valió la pena porque tuvo tiempo para recuperarse de algunas dolencias, pero lamentó que deba planificar su programa para la recta final de la preparación olímpica.

“No me duele nada y he mejorado. Me siento más recuperada. No he terminado la escuela y eso lo que me tiene atorada. Quería hacerlo en este año luego de Juegos Olímpicos, pero ahora tendrá que ser para el siguiente año”, apuntó.

En ese sentido, destacó que no había pensado en otro año, pero ante la situación de salud mundial, que cambió los planes de los competidores del deporte de alto rendimiento, tendrá que replantear su calendario.

“No había pensado en otro ciclo, y volver a pensar que estaré otro año a tope. Ya estoy más tranquila tratando de ver el enfoque positivo. Ahora es un año más, probar las cosas nuevas. Quiero hacer cambios voy a tener el tiempo para que quede más estable y que llegue más segura a mi competencia”, afirmó.