Anuncian la segunda fecha

Eduardo Solís

Diario de Chiapas

Con la presencia de José Andrés Hernández Ayala, Líder de Medios Informativos de la Secretaría de Turismo del Estado de Querétaro; de Alejandro Ugalde Tinoco, NVZ Presidente de la Unión Ganadera Regional de Querétaro, de Oscar Peralta pilotos de la categoría Challenge, de Salvador de Alba Jr. de la categoría NASCAR Peak, Valeria Aranda de Truck`s México Series y de Humberto García Galvez, Director Operativo del serial, se presentó hoy vía zoom, la segunda fecha de NASCAR Peak México Series que se correrá en el Ecocentro de Querétaro el 19 y 20 de junio.

Humberto dijo que será una carrera muy divertida porque con la nueva carrocería todos tendrán que comenzar desde cero en la puesta a punto: “Lamentablemente para esta fecha no contaremos con público, solamente con invitados especiales, pero ya se está trabajando conjuntamente con la gente del autódromo para hacerlo en la carrera 2. Por otra parte quiero felicitar a la gente del Ecocentro porque está haciendo un gran trabajo y anunciar la presencia de las tres categorías que son NASCAR Peak, Challenge y Truck´s México Series.

“A nombre del Secretario de Turismo de Querétaro quiero hacerles llegar un gran saludo y que por razones de agenda no pudo estar presente, pero me pidió que les comunicara de la importancia que tiene la visita de NASCAR no solamente por la cantidad de aficionados que hay en esta región al automovilismo deportivo, sino porque la gran derrama económica que deja al estado en lo que se refiere a hotelería, restaurantes, etc.”, expresó Hernández Ayala en dicha conferencia.