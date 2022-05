Buscan alternativas en León

Agencias

Diario de Chiapas

El Apertura 2020, se vivirá de forma diferente en los estadios del futbol mexicano. La ausencia de la afición a causa del coronavirus, sin duda será un parteaguas en la historia del balompié internacional. En México, los encuentros se han vivido sin afición desde la Jornada 10, fecha en la que, por medidas de sanidad emitidas por las autoridades del Sector Salud y a acatadas por la Liga MX, se restringió el acceso a los seguidores.

El naciente torneo Guard1anes 2020, vivirá sus primeros suspiros sin afición y aunque algunos equipos han considerado colocar algún tipo de “aficionados” en las tribunas, equipos como León consideran insustituible el apoyo de la afición.

“El público en los estadios, hagas lo que hagas es insustituible. Se puede poner una escenografía, con una lona, con unos cartones etc. Para acompañar la transmisión, pero no se puede sustituir al aficionado. El público no es escenografía, el aficionado es parte fundamental y trascendental del juego y mientras ellos no estén, el juego tendrá otro contexto distinto. Seguramente realizaremos algo, pero será más para acompañar la transmisión que para sustituir a la afición, a manera de homenaje para los héroes de esta pandemia podría ser buena idea, colocar algún tipo de apoyo en las tribunas” comentó José Ramón Fernández Gutiérrez de Quevedo, director de mercadotecnia de La Fiera.

En otras ligas que retomaron actividades a nivel mundial, como LaLiga de España o la Bundesliga implementaron algunas campañas en donde se simuló la presencia de la afición en los estadios.

“No siempre es bueno copiar algunas campañas como la que hizo el Borussia Monchengladbach en Alemania, es una solución, pero no es sencillo, ya que depende de muchos factores. Ellos tenían la base de datos con fotografías de sus abonados. En la Liga española pusieron la mancha de televisión, yo creo que funcionan para uno o dos partidos y solo para la transmisión. No es algo que dé calidez o que recree la emoción del futbol”.