Buscan un QB

Agencias

Diario de Chiapas

La estrategia de los New England Patriots para llenar su vacío en la posición de quarterback puede ser descrita en dos palabras: estratégicamente pacientes. Exploran todas las opciones: agencia libre, el Draft 2021, y los canjes.

Pero, pronto su paciencia será puesta a prueba.

El tiempo se agota, como quedó en evidencia por los comentarios recientes del ala cerrada de Los Chargers, Hunter Henry. A punto de convertirse en uno de los agentes libres más codiciado, si no recibe la etiqueta de jugador franquicia de los Chargers, dijo a Sirius XM NFL Radio que los dos factores más importantes para él serán el dinero y “un buen quarterback”. Henry dijo que el quarterback es “enorme para nuestra posición; facilita mucho las cosas”.

No tener una imagen clara en la posición de quarterback para cuando inicie la agencia libre a mediados de marzo, sin duda, dificultará mucho las cosas para los Patriots, al tiempo que potencialmente intenten cortejar a los principales alas cerradas (Henry, Jonnu Smith) y receptores abiertos (Allen Robinson II, Chris Godwin, Kenny Golladay) para llenar huevos evidentes.

Incluso, si el head coach Bill Belichick decide que el draft es el mejor camino hacia la consecución de un quarterback, todavía necesitará hacer algo antes de ese momento, con solamente el pasador de tercer año Jarrett Stidham y el elemento de escuadra de prácticas Jake Dolegala en plantilla.

El modus operandi de los Patriots ha sido ocuparse de tantas necesidades como sea posible de cara al draft, logrando así la flexibilidad de seleccionar lo que consideren como el mejor valor, independientemente de la posición. También, existe la realidad de que con la selección N° 15 de la primera ronda, y con menores probabilidades de concretar un valiente canje cediendo una selección futura de primera ronda, no existe garantía de que los Patriots estarán en la competencia por uno de los quarterbacks mejor calificados.

Una opción veterana que pudiera llenar ese vacío, al menos de modo temporal, es Cam Newton, quien externó su deseo de regresar a New England en una entretenida aparición en el podcast “I Am Athlete”. El capitán y safety, Devin McCourty, está entre aquellos que respaldarían el retorno de Newton, notando cómo el QB quedó en posición complicada tras no participar en el receso del 2020 con el equipo.