“Canelo” critica a los rivales

Agencias

Diario de Chiapas

El boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez criticó que los rivales que buscan enfrentarlo en la actualidad tienen como prioridad el dinero en lugar de la gloria deportiva, al tiempo de asegurar que al momento nada es seguro para su reaparición, que espera sea en septiembre.

Ante lo complicado que es encontrar rival en la actualidad para el “Canelo”, considerado entre los mejores libra por libra, el propio tapatío dijo que en ocasiones es ilógico lo que buscan esos posibles rivales, lo que puede entorpecer las negociaciones.

“Cuando hacemos la negociación lo primero que buscan son cantidades grandísimas que en su vida han visto o ganado y es ilógico, tratamos de hacer el mejor trato para hacerlo, que estemos bien con lo que es”, dijo en una entrevista con Azteca Deportes.

Agregó que dichos pugilistas “de ganar un peso quieren 10, es ilógico, se complica un poco más hacer las peleas, en vez de buscar gloria buscan dinero, que está bien, pero que no exageren”.

Recordó que cuando él peleó con Floyd Mayweather Jr. debió ganar mucho más de lo que recibió ante el pugilista que más dinero generó por muchos años, pero aceptó el pleito, pues su ilusión era ganarle al mejor y no le importó si recibía mucho o poco dinero.

Por otra parte, de su posible regreso a la actividad en septiembre, dijo que al momento no hay ninguna negociación, por lo que no puede hablar de fechas o rivales, pero confía pelear en septiembre.

“Todo está en stand by (en espera), no hay nada, no se ha platicado absolutamente de una siguiente pelea por todo este tema que hay (del Covid-19), DAZN ya publicó que después de julio habrá peleas y ya veremos, todo se está atrasando.”

Dejó en claro que en su mente está pelear en septiembre, “ojalá que todo este tema pase y sea posible”, luego de que tenía un 2020 lleno de planes, pero que la pandemia ha frenado, “ojalá en julio o un mes más veamos resultados positivos de este tema y ver qué viene”.

Por otra parte, dejó en claro que se ve en el mundo del pugilismo hasta los 37 años, por lo que aprovechará para buscar un mejor contrato tras el firmado con la plataforma de streaming DAZN y después dedicarse a sus negocios y a jugar golf.

“Mi cuerpo es el que me dirá realmente a qué edad voy a pelear, ahora me he sentido más fuerte, creo que unos 36 años para mí es buen tiempo de retirarme, 37 máximo; después (atender) mis negocios y jugar golf todos los días”, concluyó.