Carlos León Orantes está listo para el “Mr. México 2020”

Jorge Mazariegos

Diario de Chiapas

Con 23 años de edad y cuatro de practicar el deporte de la resistencia progresiva (pesas), José Carlos León Orantes se ha convertido en el actual campeón estatal Men’s Physique y estará representando a Chiapas en el próximo certamen nacional que convoca la Federación Mexicana de Fisicoconstructivismo y Fitness Figura.

En entrevista para esta casa editorial, el chiapaneco se convirtió en el mejor cuerpo Men’s Physique en el pasado Campeonato Estatal Selectivo “Mr. Chiapas Principiantes y Novatos” que convocó la Asociación de Fisicoconstructivismo y Fitnees Figura del Estado.

Fue en Comitán de Domínguez cuando el representante del gimansio Yenezy se proclamó como el campeón absoluto Men’s Physique y consiguió la representación para el sexto Campeonato Nacional “Mr. México Principiantes y Novatos” 2020 que estará celebrándose este fin de semana (22 y 23 de febrero) en la Ciudad de México.

Dentro de la charla, el joven destacó: “Nos permite representar al estado de Chiapas y a mi ciudad de Tuxtla Gutiérrez; vamos a dar batalla en Ciudad de México ante los campeones de los diferentes estados. Es la primera vez que me toca representar al estado, he concursado estatalmente y no habíamos tenido la oportunidad de ganar, esta vez me preparé bien”.

Conocedor que estará compitiendo junto a los mejores cuerpos del país, el originario de Tuxtla Gutiérrez muestra seguridad con lo que presentará para este evento nacional, remarcando que su preparación ha sido buena y el momento de cumplir con lo pactado llegará este 22 y 23.

“Se vieron los cambios radicalmente modo profesional; esperamos que haya buena calidad y competencia, nosotros llevamos mucha calidad y esperamos dar lo mejor en Ciudad de México, espero dar el primer lugar a mi estado”, concluyó.