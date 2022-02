Chelsea dice adiós a Frank Lampard

Agencias

La mala temporada del Chelsea ha cobrado la primera factura. Los Blues, novenos de la Premier League, decidieron cesar al técnico Frank Lampard. El inglés no respondió a las expectativas de la mega inversión hecha por el club y los recientes resultados así lo reflejan: un triunfo en sus últimos cinco partidos de liga.

Lampard no continúa

Una clasificación que no se corresponde con los casi 250 millones desembolsados por el equipo ‘blue’ en verano. Lampard, que tomó al equipo en julio de 2019, no ha sido capaz de sacarle el rendimiento esperado a un equipo con Havertz, Werner, Chilwell, Ziyech… unos futbolistas con los que el club londinense esperaba estar en los puestos altos de la tabla y no penando para intentar entrar en Europa.

Es más, ‘Frankie’ se marcha con el dudoso honor de haber sido, calculadora en mano, el ‘peor’ entrenador de la ‘era Abramovich’ en el Chelsea. Ningún otro entrenador del Chelsea desde 2003 ha conseguido menos puntos por partido (1,67) en Liga. De hecho, en la ‘era Premier’, sólo Glenn Hoddle (1,27), Ian Porterfield (1,28) y Ruud Gullit (1,65) consiguieron un mayor puntaje.

De hecho, los 1,35 goles concedidos por partido con Lampard en el banquillo son el peor registro de un entrenador del Chelsea en la historia de la Premier.

“En nombre de todos en el club, la Junta y personalmente, me gustaría agradecer a Frank por su trabajo como entrenador y le deseo mucho éxito en el futuro. Es un icono importante de este gran club y su estatus aquí no ha disminuido. Siempre será bienvenido en Stamford Bridge”, finaliza Abramovich en el comunicado.

The Telegraph apunta el nombre de su sustituto, Thomas Tuchel, recién despedido del PSG y que encuentra acomodo rápidamente en otro banquillo europeo.