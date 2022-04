Cristante pide paciencia

Agencias

Hernán Cristante regresa al Toluca por quinta ocasión, dos como DT y tres en papel de futbolista, para ser campeón con los Diablos Rojos en máximo un año y medio, el tiempo por el que firmó con el equipo del Estado de México.

“Hay un tiempo de un año y medio de contrato. Es inobjetable pensar que Toluca va por un título. Esta reingeniería no va tanto al cambio de nombres, sino a regresar a la idea, de devolverle las bases a Toluca”, asegura Hernán Cristante, cuando se le preguntó sobre cuál era el plazo impuesto para hacer campeón a los Diablos Rojos.

El ex portero del Toluca reconoce que su temperamento fue uno de los factores que no le permitió desempeñar su puesto como técnico al nivel máximo posible, además que asegura que viene renovado, con mayor madurez y en busca de terminar con la sequía de títulos de Liga Mx que inició en el Bicentenario 2010.

“Mi carácter, no ser tan impulsivo, hoy mi competencia debe ser más pulcra, no tentarse el corazón. El futbol no es de amigos, pero a veces un peca en una situación y no ser tan confiado, porque el futbol tiene muchas variantes. Hay muchas cosas que atender, también hay que delegar, delegar en gente capaz es ser inteligente”, agrega Hernán Cristante, recién nombrado técnico del Toluca.