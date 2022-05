Da consejos a México

Agencias

El histórico técnico español, Vicente del Bosque, recomienda a la Liga MX quitarse los complejos de inferioridad para alcanzar el éxito deseado a nivel deportivo, donde pone como estandarte el trabajo de fuerzas básicas. “Algo pasaba igual con nosotros. Parecía que teníamos complejo. Parecía que nos pesaba la ropa hace algunos años y ahora todos vestimos Adidas y no tenemos complejos. No tenemos complejos ni a nivel de entrenadores, jugadores, tenemos buenos campos, fisios, médicos y toda la estructura está”, dijo.

En entrevista para Futbol Picante, Del Bosque, aceptó que le sorprende la falta de éxito de la Selección de México, pues recordó que hace menos de 10 años el Tri se coronó en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. “En inferiores me ha extrañado que fueron campeones olímpicos en 2012 y pensaron que era nuestro momento con chicos en plenitud. El trabajo de básicas es la mejor receta. No hay una receta única, pero hay que mirar para abajo porque es el paso a futuro. Es importante tener buenos jugadores, tener buen ambiente y clima laboral sano, pero igual un poco de suerte y esa no se sabe dónde está”, aseveró.

Del Bosque considera que a nivel de continente americano se continúa viendo a Europa como lo mejor del mundo.