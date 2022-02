Está orgulloso

Agencias

A pesar del mal momento por el cual atraviesa actualmente el Club América, uno de sus jugadores tiene algo que celebrar. Bruno Valdez, defensor de origen paraguayo, recientemente empató un récord de un jugador histórico del América, Alfredo Tena, al alcanzar el récord de anotaciones realizadas por un jugador defensivo con 26 goles.

Dicha situación llena de orgullo al defensor de 29 años, quien a pesar de lograr alcanzar el récord del ‘capitán furia’, no se coloca a la altura del legendario futbolista americanista, con quien ha logrado compartir palabras, así como su cariño hacia la institución azulcrema.

“La verdad también es un orgullo alcanzar a Alfredo Tena por lo menos en goles, porque él sí es una leyenda del club, es muy respetado acá y tuve el placer de conocerle. Compartimos ideas, transmitimos también el cariño al club y las ganas de defender esta institución”, comentó Bruno Valdez.

De igual manera, Valdez hizo hincapié del compromiso y esfuerzo que debe tener un futbolista para pertenecer al Club América, situación que muchas veces ha llevado al defensor paraguayo a descuidar el tema físico por el equipo.

“Exactamente no es el tema de goles, es el tiempo en el club. Requiere mucho compromiso tener que estar al cien por ciento para poder defender esta institución, y la verdad, saco muchas reflexiones porque yo en la liguilla pasada quise apurar para regresar rápido. No pude. Recaí en la lesión, entonces, me di cuenta que primero tengo que volver a estar bien”, señaló

De nueva cuenta, Valdez se dijo orgulloso de alcanzar dicho récord, mismo que lo coloca dentro de la historia del América, además de hacer hincapié en que alcanzó la marca de los 200 partidos disputados con la playera azulcrema.

“La verdad un orgullo para mí estar en la historia del club. Yo cuando llegué me propuse eso porque tenía muchos compatriotas que habían marcado mucha historia, entonces, yo quería también estar ahí a la altura de ellos. Y lo de 200 partidos por fin venía de muchos partidos sin jugar por temas de lesiones”, finalizó.