Guede apretará a su plantel

Agencias

Diario de Chiapas

Pablo Guede, director técnico de los Xolos, manifestó que él brindará la oportunidad a los que mejor se encuentran en nivel sin fijarse en la edad de ellos.

“No me fijo en eso (la edad) de los jugadores, si hay jóvenes mejores los pondré. Trato de poner a quienes están mejor. No me importa si tienen 19 años, tendrán las mismas posibilidades. Por eso los pongo y no hago ninguna diferencia, el grado de experiencia se gana con los años y no tengo problema con ponerlos”, indicó el técnico, luego de perder 0-2 ante Atlético de San Luis.

Sobre el resultado frente a los potosinos, el técnico declaró que poco a poco darán pasos adelante y que buscará lo más rápido posible que el grupo se acople a su idea.

“No existe la justicia en el futbol. San Luis metió dos goles y nosotros ninguno. Tenemos que seguir analizando lo nuestro. Dimos un paso hacia adelante, esto es un proceso, cuando uno no puede ganar es intentarlo, hay que tener la humildad suficiente”, dijo.

Sobre las declaraciones del jugador de Tijuana, Miguel Barbieri, quien dijo que esperan acoplarse a la idea de juego de Guede hasta la fecha 5, el estratega le dio la razón.

“Lo que dijo Miguel es normal, hay que seguir trabajando con humildad para desarrollar lo que uno quiere”, expresó Guede.