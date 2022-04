Hernández concentrado en Tokio

Agencias

El ganador de una medalla de oro y tres platas en la natación de los Juegos Parapanamericanos Lima 2019, Jesús Hernández Hernández, continúa con sus entrenamientos, con la meta fija en los Juegos Paralímpicos de Tokio, Japón, que se realizarán del 24 de agosto al 5 de septiembre de 2021.

“Estoy en mi casa, en la ciudad de Guanajuato, hice un gimnasio provisional, con ligas, pesas, inventé un aparato para simular la brazada, con implementos que he adquirido y otros que el Code Guanajuato me proporcionó”, compartió el medallista de bronce en los Juegos Paralímpicos Río 2016.

“Mi entrenador, el profesor José Raúl Peláez me manda rutinas periódicamente, el entrenamiento está planeado para todos los días, sólo descanso los domingos, mis horarios son variados, únicamente respeto el tiempo de recuperación para evitar lesiones y por lo regular, realizó la actividad a la hora que me tocaba entrenar en Cepamex (Centro Paralímpico Mexicano de la Conade), para no perder el ritmo del horario de entrenamiento”, detalló el nadador de silla de ruedas, categoría S4.

En Lima 2019, Jesús Hernández se coronó en la final de 50 dorso y conquistó las medallas de plata en las pruebas de 50 libre, 50 pecho y 100 metros estilo libre.

Respecto a sus planes, rumbo a la que sería su segunda cita en Juegos Paralímpicos, Jesús destacó que busca aprovechar cada día para su preparación.

“Quedan 14 meses de actividades en los que el plan sigue en marcha, entrenar para los Juegos Paralímpicos; planeo calificar en dos o tres pruebas, 150 combinado, 200 libre y mi prueba principal, los 50 dorso”, señaló el representante de Guanajuato.