Javier Aguirre: “Quedé satisfecho de mi trayectoria en México”

Uno de los viejos rockeros de los banquillos en Europa cuenta con una trayectoria que sigue ampliándose con el paso de los años, aceptando retos complicados, pero de los que suele salir victorioso. Natural de la Ciudad de México, Javier Aguirre es uno de los entrenadores más queridos del panorama internacional, dejando una gran impronta en los lugares donde ofrece sus servicios como maestro de orquesta.

Como buen mexicano, Javier Aguirre no olvida sus inicios en la Liga MX, los cuales fueron “cortos pero intensos”, dándole la opción de cerrar una trayectoria en la que cubrió con los objetivos marcados en todas sus escuadras de la que se siente “satisfecho, me fui contento”.

El ex seleccionador nacional responde varias cuestiones sobre el combinado que dirigió en una etapa convulsa como la en la que se encuentra ahora. Cuando se le pregunta sobre una posible vuelta al banquillo de la ‘tris’, Aguirre no tiene dudas ya que es complicadísimo, hay mucha calidad en México, hay gente muy preparada, y seguramente, hay gente que la selección preferiría. Yo en mi caso, cuando dirigí al equipo de cara a los Mundiales del 2002 y del 2010 hice lo que me pidieron, que fue clasificar al equipo para el Mundial. Fue tanto en 2001 como en 2009 en situaciones difíciles, cuando el equipo mexicano estaba fuera, necesitábamos ganar muchos partidos y al final pues de 5 ganamos 4 y luego de 7 ganamos 5. Y pues clasificamos y luego en los Mundiales pues clasificamos a la siguiente fase… Yo realmente lo veo así, no me imagino nada en el futuro, de momento queda ahí e hice lo que pude”, añade el ahora técnico del CD Leganés.

Aguirre no olvida sus inicios en la Liga MX, aunque también descarta una posible vuelta a su tierra natal para ejercer de entrenador en el corto plazo. Su experiencia fue dilatada, “dirigí cinco torneos cortos, completos, califiqué al play-off final en tres de ellos, llegué a dos finales y gané una. Así que tuve tiempo para hacer un poco de todo, así que me quedé satisfecho, me fui contento. Fue breve, pero me fui contento”, repasa el natural de Ciudad de México en esta entrevista realizada por Enrique Gómez, periodista deportivo de Fox Deportes.