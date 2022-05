Joselyn no se detiene

Eduardo Solís

Diario de Chiapas

Una de las máximas ganadoras de medallas en Olimpiada de los últimos años y ganadora del Premio Estatal del Deporte 2019, la patinadora Joselyn Paniagua, se mantiene entrenando de manera regular, aprovechando que entre ella y sus entrenadores, han tenido a mano el equipo para seguir entrenando a tope y así estar lista para cuando se vuelva a la normalidad. La entrenadora de la multimedallista, Adanaeth Figueroa, detalló que no han parado durante la cuarentena, aunque no son las mejores formas, han encontrado la manera de disminuir la merma que ha causado la pandemia e los deportistas, sentenciando que deben buscar alternativas para seguir al más alto nivel.

“Estamos entrenando a doble sesión, por suerte tenía equipo, así que no ha mermado mucho este tema de la pandemia; tenemos pesas, tablas, rodillo, bici y monitoreamos vía Zoom y Meet todos los días, por la mañana y tarde, para mantener los planes”, expuso A pesar de que la federación anunció la cancelación de todos los eventos para este 2020 en el territorio nacional, es necesario que los atletas mantengan el nivel, pues deberán revisar lo consecuente a Nacionales Conade, que se deberían disputar en el segundo semestre de este año, pero todavía no definen lo que sucederá.

“Ahora esperamos que nos definan, al metodólogo que estaba en el Indeporte le solicitamos equipo, porque en el Instituto no es sencillo; he comprado equipo, los papás a veces corren con el gasto y ese tipo de situaciones que se presentan; ahora, que ya no hay metodólogo, no sabemos y empiezas de cero con ellos. Clasificamos calidad a eventos, los que van, traen medalla, pero es momento que no tenemos respuesta”, señaló la entrenadora.

De esta forma, los atletas deben ir encontrando las maneras de estar al día con sus entrenamientos, a la espera de noticias de las autoridades y pensando en el ciclo 2021, que podría iniciar a finales de año con la Copa Femepar y que la asociación estatal consiga las gestiones pertinentes para que los atletas puedan seguir con los programas de entrenamiento.