Khachanov, contagiado

Malas noticias para Karen Khachanov. El tenista ruso publicó en su Instagram que él, su mujer y su hijo han dado positivo por coronavirus. El número 20 del mundo, que se encuentra preparando la próxima temporada en su casa de Dubái, no ha informado acerca de si está presentando algún síntoma.

“Hola chicos, solo quería daros una rápida actualización. Empecé mi pretemporada en Dubái, pero desafortunadamente mi mujer, mi hijo y yo hemos dado positivo por COVID-19. Estamos aislados y esperamos estar sanos pronto. Deseo a todo el mundo que tenga salud y que cuide de los demás. Os mando mucho amor y fuerza”, rezaba el comunicado del ruso.

No acaba de la mejor manera 2020 para Khachanov, que ha tenido un irregular año. No pasó de tercera ronda en el US Open y en Australia, mientras que en Roland Garros se quedó en cuarta ronda. Actualmente en el número 20 del ranking de la ATP, Khachanov ha ganado 20 encuentros este año, por 15 derrotas.