La portería está indefinida

Agencias

Diario de Chiapas

El técnico del Guadalajara, Víctor Manuel Vucetich, le dio su voto de confianza a Raúl Gudiño, quien ha tomado el puesto como portero titular después de las fallas que ha tenido Antonio Rodríguez.

En entrevista, Vucetich externó que Gudiño trabaja para mantenerse en el puesto estelar, mientras que Antonio Rodríguez y Miguel Jiménez deben mantenerse entrenando al máximo nivel para aprovechar cualquier descuido que pueda tener el guardameta.

“Gudiño trabaja para eso, ser titular. Los tres porteros que identifico en su máximo potencial los he conocido a través de los años. Ya que militó Gudiño en Europa, A Toño lo vi en Lobos, ahora con Chivas y los momentos son distintos. Esto me pasó en Tecos y tuve que ser justo y dar oportunidad a los dos porteros y a pesar de estar en el mismo nivel esa competencia me permitió que ellos dos fueran titulares en su tiempo y me da tranquilidad que se puede hacer en cualquier lugar, no es exclusiva de Tecos y eso me permite impartir justicia y tienen el derecho y para eso son contratados”, declaró.

De cara al Clásico Nacional Vucetich dejó entrever que Gudiño estará bajo los tres postes el próximo sábado frente al América.