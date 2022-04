Agencias

A Carlos González, delantero de Pumas, le gusta callar bocas con sus goles, pues reconoció la satisfacción que le causa anotar y más cuando al parecer la gente perdió la confianza en él, pues se convierte en un reto que le gusta.

“Todos los goles son lo más importante para mí. A veces se pierde un poquito la fe cuando ven que no marcas, y es la parte que más me gusta, saber que los voy a callar a todos, y es lo que más me satisface porque es lo que soy capaz de hacer y eso obviamente se muestra en la cancha no en palabras, pero es lo que me deja tranquilo. Yo creo que desde que llegué a Pumas he hecho goles y eso no va a cambiar”, dijo en entrevista para la Liga MX.

Incluso, el ‘32’ auriazul aceptó también que está consciente de que sus goles han sido determinantes para Universidad, tal y como ocurrió ante Tigres, donde de último minuto anotó y logró el empate a uno.

“Siempre he aparecido en los partidos y son cosas de las que uno se va dando cuenta, que el partido desde el minuto que comienza puedes estar muy enchufado o desconectado, pero al final marcas diferencia como lo fue en el último juego con Tigres.

“Entré de la banca, marqué diferencia y salvé un invicto que capaz que no importe mucho, pero sí obviamente es significativo y esas cosas son para mi son una satisfacción saber que estoy aportando de donde me toque”, señaló el paraguayo.