Le negaron ir a Europa a jugar

Ángel Reyna tuvo un sin fin de equipos en el futbol mexicano, además del San Luis, en otro en el que brilló fue en el América, equipo con el que se forjó desde pequeño, pero que le dio la espalda para poder subirlo a Primera División, además, le negó la oportunidad de irse a probar a Europa.

El ‘Pleititos’ reveló que pudo haber jugado con la Juventus o el Benfica: “El primer flashazo raro que tuve fue a los 16 años. Tuve la oportunidad de ir a la Juventus de Turín, al Benfica y a otro equipo croata que no recuerdo bien, por medio de Antonio Carlos Santos y Zlatko Petricevic. Incluso me llevaron a un viaje a Playa del Carmen para explicarme todo, ya me hacía en Italia, y a la mera hora América no quiso. Fue mi primer flashazo raro, porque pensé que siempre querían lo mejor para uno pero no es así”, comentó en entrevista con Javier Alarcón. Después de no recibir la oportunidad de continuar en Coapa, Ángel se fue a León y ahí debutó en la Primera División A: “En América había un grupo, eran 10 chavos para debutar en una temporada. Me integran, pero duró como dos semanas y me mandan a la segunda. Tuve la oportunidad de irme a Europa muy chiquito y no me dejaron, luego me voy a León, de ahí me iban a vender a Monterrey o a Chivas, no me dejan y me mandan a la segunda”, detalló. Por último, antes de debutar con La Fiera que en ese entonces comandaba Carlos Reinoso, vivió una amarga experiencia con el arquero histórico del América, Héctor Miguel Zelada.

“Ahí ya empezó la situación de empezar a buscarle para jugar. Cuando rechazan las ofertas regresó al club y en ese momento me manda a buscar Héctor Miguel Zelada para llevarme a los lagartos de Tabasco. Viví una mala experiencia con Zelada, literal me dejó abandonado”, añadió.