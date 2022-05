Martino convoca a 3 jugadores

Agencias

Gerardo Tata Martino le envió un “tatequieto” abierto a Miguel Herrera sobre quién manda: la Selección Mexicana viaja este jueves a su gira por Europa y se lleva a su columna vertebral mexicana: Jorge Sánchez, Sebastián Córdova y Henry Martín.

Claro, Martino se pasa el peine y se saca un ‘Piojo’ de encima, y de pasada desarma al América para el juego ante Pumas. Un partido que América y Herrera no quieren, no pueden y no deben perder.

Los tres convocados se agregan a la lista de ausencias con los lesionados Guillermo Ochoa, Emanuel Aguilera y Sebastián Cáceres. La decisión de adelantar el viaje, por protocolos sanitarios en Europa, impedirá que los citados para el Tri, jueguen el fin de semana.

El fin de semana, Herrera culpó al cuerpo técnico del Tri de fatigar a sus jugadores, de no preocuparse por ellos, y advirtió que consultaría con Santiago Baños la posibilidad de no prestarlos para los encuentros amistosos.

Martino le respondió que sí se preocupa, que no transa ni da concesiones a los equipos, y del dicho pasó al hecho: trepará a los tres americanistas al vuelo de este jueves con destino a Ámsterdam, aduciendo entendibles protocolos sanitarios que se ejercen en Europa.

Cierto, América no es el único damnificado. Al adelantar la información, David Medrano Félix explica en su tweet que el otro afectado sería Monterrey, que visita a Querétaro y perdería a Jesús Gallardo, Miguel Layún, Carlos Rodríguez, César Montes y Hugo González