Morelia podría no quedar sin futbol

Agencias

Diario de Chiapas

Una vez que desapareció Monarcas Morelia de la Liga MX, distintos jugadores, encabezados por Marco Antonio Figueroa, realizaron un proyecto para mantener al club en la Liga de Desarrollo, mismo que presentaron al gobierno de Michoacán. Sin embargo, lo anterior no fue aceptado.

En un comunicado lanzado por el ‘Fantasma’ Figueroa, asegura que el gobierno los utilizó, les dio largas y al final los rechazó porque además de negociar con ellos, lo hacían con otro grupo de empresarios, entre los que podría estar vinculado José Luis Higuera. Algunos reportes indican que Higuera ya recibió el comodado del Estadio Morelos y que pronto se hará oficial su arribo junto a Álvaro Dávila, expresidente de los purépechas.

José Luis Higuera se encuentra trabajando como comentarista deportiva en la cadena de ESPN, ahí mismo fue cuestionado sobre lo anterior, a lo que contestó que con mucho gusto iría, siempre y cuando lo inviten, negó que él haya presentado algún proyecto al gobierno de Michoacán, aunque, aceptó que tiene dinero invertido en dicho estado.

“Es que no estoy en eso. No tengo un proyecto. ¿Por qué ponerme de punta a mí? Si me invitan, con mucho gusto aporto en este estado tan maravilloso. Se han mencionado varias franquicias que se van a vender y salen especulaciones. Llevo meses invirtiendo en Michoacán. No lo busco, pero si me llaman, se podrá ver, sino sigo en mi proyecto del aguacate. Hay tantas historias, pero me gustan proyectos de la zona y no que tengan visión de salir de la ciudad. Esta plaza debe tener futbol y les deseo suerte. No puedo decir que sí y no (va a trabajar con Morelia). Son oportunidades que siempre se pueden presentar. Si me llaman, yo pongo mi granito de arena”, explicó el exceo de Chivas.