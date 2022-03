Multan a Gabriel Caballero

Agencias

Diario de Chiapas

El técnico de los Bravos de Juárez, Gabriel Caballero, recibió una sanción económica por quejarse del arbitraje después del juego contra el Guadalajara, de la jornada cuatro.

“Se sanciona al Sr. Gabriel Caballero Schiker, Director Técnico del Club FC Juárez, LIGA MX, con una multa económica por infringir el artículo 1 del Apéndice l “De las declaraciones públicas” del Reglamento de Sanciones de la FMF”, informó la Comisión Disciplinaria.

Gabriel Caballero mencionó que los “acuchillaron”, después de caer por 2-0 ante los rojiblancos y por esa declaración, el técnico de los Bravos de Juárez fue investigado.

“Para mí, yo viendo desde afuera, me parece que nos acuchillaron con el penal, me parece que es una jugada normal, donde el jugador queda abajo del brazo de nuestro defensa. No entiendo por dónde ve el penal”, explicó Gabriel Caballero, tras el compromiso de la jornada cuatro.

Según el reglamento de Sanciones de la Federación Mexicana de Futbol, la sanción en contra de Gabriel Caballero puede ir desde los 17 mil 360 pesos hasta los 868 mil 800 pesos, según lo que haya decidido la Comisión Disciplinaria.