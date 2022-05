Nava pide cinco semanas

Agencias

En espera de que las funciones de boxeo se reanuden cuanto antes, Jackie Nava dejó en claro que al menos cinco semanas de preparación serían necesarias para llegar en las mejores condiciones a la pelea con Mariana “Barby” Juárez.

El promotor Fernando Beltrán dijo que cuando el COVID-19 lo permita y regresen las veladas boxísticas, el pleito femenil entre Jackie y Mariana será de los primeros en programar, quizá 20 días después, pero la tijuanense aseveró que tres semanas de preparación no sería lo más conveniente.

“Cuatro o cinco semanas sería suficiente para estar lista y pelear con ella”, subrayó la “Princesa azteca”, quien no deja de entrenar pese a la emergencia mundial que azota México y el mundo.

“Creo que 20 días sería complicado para ambas, se trata de dar una buena pelea, llegar bien preparadas, de eso se trata, se está acabando el tiempo (de su carrera) y tiene que ser este año, nos podemos aguantar un mes más”, luego de que la pelea estaba anunciada para el 9 de mayo.

Tras el anuncio oficial de la batalla, en la cual estará en juego el cetro Diamante del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Jackie dijo que necesitaba ver firmado para tener la certeza de que se realizaría, lo cual aún no existe, pero ya le dieron la seguridad de que sí pelearán.

“Honestamente no (hay nada firmado al momento), pero hablé con la empresa, me dijeron que no me preocupe, la pelea sí se va a dar, estaba preocupada en el acuerdo más que nada”.

Hace un par de años ya había un acuerdo, pero la tijuanense recuerda de repente salió una fecha y rival diferente para Mariana y eso la molestó, por ello quería que se firmara algo, “hablamos con la empresa, con Guillermo Brito, Fernando Beltrán y me mencionan que no me preocupe y sí se va a dar”.

Tras aseverar que fue conveniente que se haya aplazado la pelea, pues por la calidad y trayectoria de ambas se requiere de buena promoción y preparación de ellas, añadió que el coronavirus también podría retrasar su retiro profesional, planeado para este 2020.