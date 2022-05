Noche de rudos en el Deportivo Roma

Jorge Mazariegos

Diario de Chiapas

Volvió la lucha libre al Centro Deportivo Roma y fue con un buen espectáculo en el pancracio como el público cobijó este retorno del encordado a la catedral de Tuxtla Gutiérrez; la noche se la llevó New Fire Jr y Fuerza Guerrera Nueva Generación.

Una velada de alarido fue lo que se vivió en el Deportivo Roma de la novena poniente, desde la primera función la ovación del público estuvo presente a figuras como Súper Chavo, Sangre Chamula, Vértigo, Charly Galán, Murcy Jr., Turipache 200, Toro Rojo, entre otros.

Y es que, la velada no dejó nada más que desear, pues hasta una apuesta de cabelleras se dio entre el talento chiapaneco, New Fire Jr., y el heredero de una dinastía de lujo, la Alvarado, como lo es Máximo. Dentro del platillo principal, Máximo y La Máscara fueron los audaces que buscaron el triunfo ante una dupla de rufianes que se las ingeniaron para poder quedarse con la victoria, New Fire Jr., y Fuerza Guerrera NG.

Esto por un foul, que no vio el referee Chilango, fue como la dupla de rufianes se quedaron el triunfo al tener el conteo de espaldas por parte del referee; tras culminar este espectáculo, no se dejó pasar oportunidad para que Máximo y New Fire Jr., demostraron que la rivalidad está en el aire y se lanzó por parte del hijo de Súper Porky, una mano a mano con cabellera de por medio ante el chiapaneco.

Lucha que se podrá ver próximamente en el Centro Deportivo Roma de Tuxtla Gutiérrez y buscando demostrar que los chiapanecos están a la altura del máximo argot luchístico. En tanto, Murcy Jr., Turipache 2000 y Toro Rojo, se llevaron la noche cuando enfrentaron a Sangre Chamula, Jaguar Negro Jr., y Marinero Solitario Jr., noche de herederos fue lo presentado en el coloso y se cumplió con gran dinamismo entre estas dos tripletas.