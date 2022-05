Palencia dice que Mazatlán no tiene antecedente

Agencias

A principios de junio fue anunciado que Monarcas Morelia pasaría a ser Mazatlán FC, el nuevo equipo de la Liga MX. La mayoría de la plantilla purépecha se fue a Sinaloa, sin embargo, Juan Francisco Palencia, técnico del club, asegura que su nuevo club no heredó nada de nadie, acaban de nacer, son un proyecto nuevo y buscarán ser un equipo protagonista en los torneos venideros. “El equipo nace, muy pocas oportunidades tienes de tener a un equipo que solo tiene futuro, podemos escribir una historia para delante. Acabamos de nacer, nos estamos creando, no tenemos ningún antecedente de nada, tenemos nuevo estadio, nuevo equipo, nueva afición. Queremos darle a toda la gente de Mazatlán pues alegrías y ponerlos en un nivel y estatus de un equipo que va a ser protagonista en los torneos que viene”, explicó en entrevista para ESPN.

Sabe que el beisbol es un deporte arraigado en esas tierras, aunque no buscará competir contra eso, sino que se tratará que la misma afición del deporte rey, también tenga un gusto y cariño por el futbol, algo que se ve en pocos estados de la República Mexicana. “Cuando llegas a un equipo que tiene historia, algún campeonato, misma plaza o afición, se dice que el entrenador heredó un equipo, aquí nosotros no estamos heredando nada, estamos creando. En Mazatlán no tienen punto de comparación con ningún equipo, es la realidad que estamos encarando. Somos únicos en este momento. Pocas veces se hace una franquicia con un nuevo estadio, la ilusión de una nueva afición. El beisbol aquí es importante, pero nosotros no hacemos la distinción, aquí somos beisbol y futbol, estamos compenetrados”, puntualizó.