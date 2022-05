Quiere el protagonismo

Agencias

Diario de Chiapas

El medallista de bronce en el judo de los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019, Raúl Abraham Ortiz Carreón, quiere ser protagonista en los próximos Juegos Paralímpicos de Tokio, Japón, y para lograrlo, busca su clasificación en judo y en lanzamiento de bala. “El tema de la cuarentena para mí ha sido visto más bien como una oportunidad para llegar en mejores condiciones a mi próxima competencia; ciertamente ha sido complicado el tema de las adaptaciones que tuve que hacer para poder continuar entrenando en la medida de mis posibilidades y siguiendo con los lineamientos y las recomendaciones de nuestras autoridades”, compartió el judoca, quien vive en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

Raúl, quien en su debut parapanamericano conquistó la presea de bronce, en la categoría -73 kilogramos del judo de ciegos y débiles visuales, logró sumar la medalla de tercer lugar en el Campeonato Americano de Judo IBSA Montreal 2020, que se realizó en enero, en Canadá, y que otorgó puntos a los Juegos Paralímpicos Tokio 2020, a todos los medallistas.

Sin embargo, debido a la pandemia del Covid-19, se suspendieron los siguientes campeonatos que otorgarían puntos a la justa nipona, por lo que sigue en suspenso su posible clasificación. “Me afectó bastante esta situación, porque me cancelaron dos competencias en las cuales podía asegurar mi plaza para Tokio. De allí en adelante regresé a mi ciudad y me dediqué únicamente a entrenar atletismo, ya que todos los gimnasios estaban cerrados y no tenía la posibilidad de desarrollarme en el judo; al principio y hasta la semana pasada estuve haciendo mi entrenamiento aeróbico, como correr y resistencia por las mañanas de 6:30 a 8:30 y por las tardes mi rutina de fuerza y acondicionamiento físico general de las 5:00 a las 6:30 de la tarde”, detalló el jalisciense.

“Lo que por el día es la sala de mi casa, por la tarde se convierte en mi propio gimnasio y utilizo algunos aparatos que tenía ya desde antes, como ligas, mancuernas, barras y así”, explicó Raúl Abraham, quien entrena judo bajo la supervisión del profesor Hilario Ávila.