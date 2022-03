Ramírez ya tiene la marca Olímpica

Agencias

El atletismo mexicano tuvo una importante participación al conquistar un doble primer lugar la noche de este viernes durante la primera jornada del Clasificatorio de Texas, una competencia de pista que se desarrolla en la ciudad de Austin, y que mañana tendrá su ronda final.

Andrea Ramírez Limón, que cuenta con la marca requerida para los Juegos Olímpicos de Tokio, abrió de la mejor manera su 2021 competitivo después de más de año y medio sin competir tras finalizar en el primer puesto de la prueba de cinco mil metros con un tiempo de 15:28.47, dejando atrás a la española Carmela Cardama (15:31.40) y Leah Falland (15:32.61).

“Me sentí muy feliz desde el principio, muy fuerte; cuando hubo un cambio de ritmo lo soporté, me sentí muy cómoda, se me pasó muy rápido ya tenía año y ocho meses que no competía en pista, regresé con más emoción y gusto porque la pandemia lo permitió”, comentó tras finalizar la prueba.

Por su parte, la guanajuatense Laura Galván, hizo lo propio en la prueba de mil 500 metros al detener el reloj en 4:12.80 al superar a la local Amanda Eccleston (4:12.89) y Danielle Aragón (4:14.90).

Las actividades en la competencia de Austin, Texas continuará la noche del sábado, en la que también Tonatiuh López Álvarez, atleta que cumple con el requisito rumbo a la justa de verano en la capital japonesa, tendrá acción en la prueba de los 800 metros.

De a poco, los competidores más destacados van adquiriendo su mejor forma en pista y campo, pensando en las competencias internacionales que serán presenciales y enm diversas categorías, razón que es suficiente para aplicar el acelerador en los entrenamnientos y en estas competencias de primer nivel.