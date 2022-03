Respalda a Vucetich y Peláez

Agencias

Diario de Chiapas

Las Chivas de Guadalajara no han tenido un buen arranque en este Guardianes 2021, es por eso que las críticas al Rebaño Sagrado han salido a la luz y este jueves el propietario de la institución tapatía salió a dar la cara, en donde respalda 100 por ciento a Víctor Manuel Vucetich y Ricardo Peláez. “Respaldo el trabajo de Víctor Manuel Vucetich, entiende muy bien lo que es Chivas y nos va a ayudar a conseguir los objetivos que estamos buscando. Ricardo Peláez como director deportivo también tiene 100 por ciento mi respaldo”, comentó para ESPN.

Afirmó que no ha sido el inicio de torneo que la afición espera en Chivas: “Definitivamente no voy a andar con rodeos, no es el arranque que quiere la afición y no hemos dado las alegrías que esta afición se merece. Lo calificó como un mal arranque, sin embargo, hago un llamado para decirle a la afición que tenga confianza, este equipo está comprometido”.

Además confirmó que las Chivas seguirán con la esencia de solamente tener en sus filas a puros jugadores mexicanos: “No me ha pasado por la cabeza contratar extranjeros. La desventaja no es deportiva, quizá la desigualdad en circunstancias viene en la parte de negocios, a Chivas se le vende más caro y se le presiona para que compre más caro”.

Sobre José Juan Macías, Amaury comentó: “Estoy convencido que a Macías le va a llegar su oportunidad, porque no solamente quiere lograr los sueños limitados, él quiere ir por todo el pastel y lo va a lograr. Tiene primero que demostrar en el equipo que él se formó, estoy muy confiado en que le va a dar a este club todo su potencial”.

Finalizó confirmando que se está trabajando en la disciplina con los jugadores: “Después de levantar títulos, la disciplina en este momento es el compromiso que debe de tener el jugador”.