Sainz Jr. descarta ser el segundo en Ferrari

Semanas después de confirmarse su arribo a Ferrari a partir del 2021, el piloto español Carlos Sainz Jr. aseguró que no firmó con la escudería de Maranello solo para ser el segundo piloto por detrás del monegasco Charles Leclerc.

El madrileño asintió que llegará a Maranello para competir y ganar carreras, ya que en su contrato no especifica el rol que ejercerá a partir del 2021, tras la partida del alemán Sebastian Vettel, quien no llegó a un acuerdo con la escudería trasalpina.

“En mi contrato pone, como en todos los que he firmado, que el equipo está por encima del piloto, pero no pone nada de segundo ni de apoyo de nadie. Lo que sé es que daré todo por Ferrari y daré todo lo que necesiten, sobre todo, para intentar ganar. A mí me da igual el color del coche. Yo trato a todos los pilotos por igual, todos somos rivales y hay que ir por todo”, señaló Sainz Jr. para Marca.

Tras su paso por McLaren, el piloto de 25 años detalló que el fichaje con los italianos no fue gracias al podio logrado en el Gran Premio de Brasil de 2019, sino que es consecuencia de los resultados con Renault y Toro Rosso.

“Todo ayuda. Cuando un equipo como Ferrari te evalúa para ficharte tiene en cuenta las 102 carreras que llevo. Las habrán analizado y habrán tomado una decisión”, reconoció el español cuando se le preguntó sobre los factores de su llegada a la escudería del Cavallino Rampante.

El madrileño aclaró que estar en Ferrari representa mucho para él, ya que su familia “lleva el automovilismo en sus venas”, puesto que su padre (Carlos Sainz) es el actual monarca del Rally Dakar y para muchos una “leyenda del deporte motor”.

Por último, Sainz Jr. confesó que la relación con McLaren ha sido muy “buena”, ya que desde el principio ha existido buena comunicación entre ellos, por lo que descartó estar pensando en Ferrari en este 2020 y expresó su deseo por llevar al equipo inglés al podio y cerrar así de buena manera su ciclo.

“Creo que con McLaren hemos acabado la relación o estamos acabando la relación de muy buena manera, pues creo que los dos nos beneficiaríamos de contárnoslo todo y seguir desarrollando el coche juntos. Yo les he pedido, por favor, que me mantengan informado porque yo soy el primero que quiere ver a McLaren en el podio lo antes posible”, sentenció.