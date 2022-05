Satisfecho con el debut

Eduardo Solís

?El piloto capitalino, Elliot Van Rankin, se dijo conforme con el resultado obtenido durante la fecha inaugural de la NASCAR Challenge, efectuada en el óvalo del Autódromo Ecocentro de Querétaro.

?El volante del auto marcado con el número 95 y SARDIMEX-FRONTERAcarneParrillera-HotelDeLaParra consideró que el cuarto sitio logrado dentro de su categoría fue un buen resultado, pero que no se conforma con ello y en la próxima fecha buscará superar esta actuación.

?“Estoy muy feliz de haber regresado a las pistas, contento con el resultado más no conforme, no es lo que queríamos, aunque siento que no teníamos la velocidad que deseábamos sobre todo en la curva uno y dos donde se iba un poco de frente el auto”, expresó Elliot.

?En ese sentido, el experimentado piloto se dijo satisfecho con el auto que le brindó el equipo Alessandros para afrontar la fecha inaugural del serial.

?“Fuimos competitivos la primera parte de la carrera, pero se nos degradó el coche, aunque hay que destacar que pudimos ser inteligentes y no cometimos errores, terminamos en cuarto lugar de la Challenge y 11 general”, refirió Van Rankin.

?Finalmente, confesó haber extrañado a la afición en las gradas y agradeció el apoyo de sus patrocinadores.

?El segundo compromiso de la NASCAR FedEx Challenge se realizará el próximo 30 de julio en el Autódromo Internacional Miguel E. Abed de Amozoc, Puebla; de igual manera, a puerta cerrada.