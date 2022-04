Se meten a la final

Eduardo Solís

Diario de Chiapas

La segunda fuerza del Softbol Tuxtleco tiene definida su final, luego de que este domingo, Agua Diamante se impuso 11 carreras a 10 a El Morro, para meterse a la lucha por el título en la que se miden a Pejelagartos.

Diamante arrancó el juego buscando la ventaja, mientras que El Morro buscaba hacer valer la ofensiva y el boleto a la final. Aprovechó Agua Diamante un inicio titubeante de El Morro para tener la primera ventaja, después de un wild pitch con la casa llena y sin outs abriendo el juego, después de una carrera de caballito, era turno de los “naranjas” pero a la ofensiva, tres pasaron y tres se fueron.

Llegaron a la etapa definitiva, el marcador se mantenía parejo, El Morro llevaba la delantera mínima y estaba tres outs de avanzar, pero Diamante no se pensaba quedar de brazos cruzados y una base por bolas colocó el empate en primera, un atrasado puso la de la ventaja en circulación y los nervios aparecieron; un toque de bola propició que el corredor más avanzado fuera puesto out, pero la amenaza continuaba.

Una rolita salió al pitcher, quien lejos de sacar al más avanzado, prefirió poner el segundo out eliminando al bateador corredor, a un out de la final se colocaba El Morro; sin embargo, había que sacar el out 21 todavía.

Con corredores en la antesala e intermedia, un elevado que lucía perfecto para cerrar el juego, no pudo ser atrapado por el central, entraron dos carreras y con eso, Diamante tomaba la ventaja 11 carreras a 10. Ahora, era turno de Agua Diamante de ir por tres outs y avanzar a la final.

Isel Mundo ya había realizado la labor, que desde el quinto episodio y enfrentó al bateador, quien sacó rola a segunda y luego de llegar quieto a primera, tras un error, intentó ir a segunda pero no alcanzó a llegar; después, modificaron en la placa, trajeron de vuelta a Marco Trujillo que completó la obra, retiró a los dos bateadores que enfrentó, al primero con elevado al cuadro y al segundo con ponche, en un buen juego que puso a Agua Diamante en la final de la segunda fuerza.