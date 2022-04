Señalan a “Chepo” de la Torre

Agencias

Diario de Chiapas

El ‘Chato’ Juan Pablo Rodríguez fue dirigido en Chivas, en 2006, por José Manuel de la Torre, quien los llevó al campeonato en el Apertura de ese año, por lo que afirmó que quizá la crisis que atraviesa actualmente el ‘Chepo’ en el Toluca, se debe a que es un técnico al que le cuesta hacer grupo.

Expresó el ‘Chato’ Rodríguez que, “sin duda, el ‘Chepo’ es un ganador, pero le cuesta hacer grupo; le cuesta hacer que los jugadores se convenzan de su sistema, de su idea. Ya le viene costando de mucho tiempo atrás, ya viene con problemas en la selección, después, en su paso por los equipos donde ha estado”.

“Yo tuve la oportunidad de regresar a Santos y escuchar los comentarios, que sin duda, eran sobre su personalidad: Que no encajaba, o que no hacía que el grupo en el vestidor fuera sano. Él quería marcar muchísimas cosas extras en la institución y quizá por eso los resultados no se le han dado ahora en Toluca”.

Abundó en el tema, al sostener que José Manuel de la Torre suele meterse también en otros aspectos de sus clubes, “como son las fuerzas básicas, incluso, en temas más allá del equipo, cosas más institucionales, más sobre inteligencia deportiva, estar en todas partes, empaparse de todo lo institucional. Eso quizá te lleva a una distracción y a alejarte de lo que realmente es tu equipo, y de lo que puedes hacer por tu grupo para convencerlo”.

Fue sincero al manifestar que en su paso por las Chivas, su relación con el ‘Chepo’ fue nula y se remitió a la de jugador-entrenador: “Realmente, él no se presta al diálogo. Yo iba de refuerzo y me estaba queriendo acoplar a lo que él quería; desgraciadamente no me alcanzó, o no lo convencí en lo futbolístico y me salí muy pronto de Guadalajara”.