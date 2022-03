Suman dos medallas

Agencias

Diario de Chiapas

Con una plata de César Daniel Gómez Ponce y un bronce de Guillermo Campos Ornelas, fue como México cerró su participación en el atletismo, que tuvo como sede el estadio Pascual Guerrero, tras cinco días de actividades en los Juegos Panamericanos Junior Cali-Valle 2021.

En la última jornada de la disciplina, disputada este sábado, Gómez Ponce se afianzó en el podio al concluir la prueba de tres mil metros obstáculos varonil en el segundo lugar con un final de impacto al cronometrar 08:56.65, donde el atleta nacional acarició el oro solo por nueve centésimas de diferencia, presea que quedó en manos del peruano Julio Palomino 08:56.56.

“Me siento bien, aunque se venía peleando algo mejor, se buscaba el oro y faltó ese cierre”, comentó a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), donde además reconoció que el cansancio fue un factor en contra. “Esa última parte de cinco metros era cerrar un poco más, pero el dolor en las piernas ya era bastante y ya lo que queda hacer es resignarse, pero seguir trabajando para mejorar y que la siguiente ocasión no vuelva a suceder”, añadió.

“En ese momento no tuve un pensamiento como tal, solo pasaba por mi cabeza el cerrar, traté de que las piernas me dieran, pero llegó un punto en que el ardor y el cansancio no me lo permitieron”, dijo.

