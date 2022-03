Toño Salcedo escucha a la charrería chiapaneca

MdeR

Diario de Chiapas

José Antonio Salcedo, candidato a presidente de la Federación Mexicana de Charrería (FMCH) se presentó este domingo 09 de agosto ante la Unión Estatal Chiapaneca de Charros para presentar su proyecto y visión para unificar y mejorar la organización del deporte nacional por excelencia.

La reunión se realizó en las instalaciones del Casino del lienzo de la capital, donde acudieron al menos 100 personas, quienes llegaron dispuestos a escuchar las palabras y compromisos del famoso “ToñoT”.

Destacar que todos los asistentes portaron el cubrebocas de manera obligatoria, y pasaron los por cercos sanitarios donde además recibieron gel antibacterial para evitar cualquier tipo de contagio.

Tal es la importancia de Chiapas para Salcedo López, que se hizo acompañar en esta visita por Andrés Eduardo Aceves, Marcos Domingo Ordóñez, Guillermo Mora, Francisco Javier García Sedas y de casa, Carlos de Jesús Bermúdez Albores, quien lo acompaña en esta aventura.

La Unión Estatal, encabezada por Marco Borraz, escuchó atenta a las palabras de Toño Salcedo, puesto que en Chiapas se dio apertura a los dos candidatos contendientes.

Por espacio de dos horas, “ToñoT” habló sobre su visión, trabajo y acciones a ejercer en caso de verse favorecido en los votos y así llegar a tomar las riendas de la Federación Mexicana de Charrería.

“Soy un hombre de trabajo que se caracteriza por crear, por no quedarme detenido ni callado; y eso es lo que quiero que conozcan de las cosas que hemos vivido cada cuatro años no me lo voy a callar, lo voy hablar, soy transparente y honesto. Chiapas se ha caracterizado por levantar la mano y no quedarse callado por eso estoy aquí, hay que hablar en el momento que tengamos que hablar”, dijo de entrada el candidato.

Aseveró que de entrada su idea es reducir y hacer más accesible el pago de federada; fue cuestionado sobre cómo le hará para obtener dinero, si la FMCH se mantiene en gran parte de ello.

“Aquí lo que más quiero es hacer, y sé cómo hacerlo. Nuestra federación es la más grande del país deportivamente no tenga un patrocinador oficial… es para que tuviera diez o 20. La charrería tradicional necesita de acción de inyectarle recurso tanto de las marcas como de gobierno; esto no es de uno, debemos trabajar en la Federación, Unión y buscar recursos con números. Hay quienes lo han obtenido y se los han robado. Me estoy comprometiendo a que debo gestionar tres millones de pesos para la federada del año que viene y no por ganar votos, sino para que no baje nuestro padrón, somos mil equipos a nivel nacional y Estados Unidos.

Un punto importante de la planilla de ToñoT son las nuevas generaciones, quienes quieren impulsar a sectores de crecimiento y desarrollo; por lo que tienen en mente llevar entrenadores de alto nivel a la región Norte y Sur principalmente.

Durante la serie de cuestionamientos realizados por diferentes charros, Salcedo López se mostró ecuánime y deseoso de que los asistentes se llevaran la idea de que su visita a Chiapas no correspondió para venir por el voto, sino para demostrar que realmente quiere terminar con los vicios y malas prácticas de administraciones anteriores.

Los compromisos que realizó, los hizo de pie: como el de tener presencia en el estado, aseveró que por ello llegó con cinco elementos de su plantilla.