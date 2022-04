Tuzos lamentan lesión

Agencias

Paulo Pezzolano, entrenador de Pachuca, aseguró que la posible baja para el resto del torneo de Jorge Hernández, capitán de los Tuzos, luego de la lesión que sufrió ante Cruz Azul, será una pérdida sensible para el conjunto de Hidalgo, sin embargo, confía en su plantel para poder sustituir de la mejor forma al ‘Burrito’.

“Es una pérdida muy grande para nosotros porque es nuestro capitán. Es una inyección anímica, de voluntad, de garra, que tiene él en el medio campo, obviamente no será fácil de sustituir, pero bueno tenemos un plantel, el que entre por él lo tiene que hacer muy bien, como lo venía haciendo el ‘Burro’. Va a ser una baja sensible, sin duda, porque es el capitán en todos sentidos se puede sentir para que no se sienta y desearle una pronta recuperación al Burrito y vamos a andar con él al cien por ciento”, declaró el entrenador uruguayo en conferencia de prensa luego de la caída de su equipo 1-0 contra la ‘Máquina’.

Pezzolano externó que en terreno de juego su conjunto fue mejor en gran parte de los lapsos del cotejo, por lo que considera que la derrota fue injusta, pues los Tuzos estuvieron más cerca del arco rival, pero al final les pesó un descuido en la defensa.