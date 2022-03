UDS supo sumar en casa ante Dragones

Eduardo Solís

El buen momento que atraviesan la Universidad del Sureste (UDS) FC y Dragones en la Liga de la Tercera División Profesional (TDP), apuntaba que su encuentro sería el más atractivo de la jornada 10, y cumplieron con las expectativas.

Luego de 10 fechas completas, los dirigidos por Marco Valverde fueron los “guapos” que pudieron descifrar las claves de juego de los oaxaqueños y quitarles la etiqueta de invicto, con un categórico triunfo de 2-0 que los ubican en zona de liguilla.

Edson De León y Moisés Villatoro, fueron los encargados de poner números en el marcador, en un partido que se volvió tan accidentado que un elemento de Dragones se tuvo que ir expulsado, y otro par tuvieron minutos de cortesía al no ver el cartón rojo.

El partido inició con algunas complicaciones para UDS, pues en el calentamiento, “cabañitas” Villatoro se resintió de una molestia en la cintura y tuvo que dejar su lugar en manos de Miller Ruiz

Los primeros minutos de dominio alterno, pero UDS fue adueñándose de las acciones hasta que al 20, llegó la primera oportunidad con un disparo cruzado de Carlos Pérez qué pasó muy cerca de la base del poste.

Los locales tuvieron el control del esférico, pero no lograban traducir la superioridad; sin embargo, al 32’, Edson De León probó suerte con un disparo fuera del área que no llevaba mayor problema para el arquero, pero no midió bien el bote del esférico y terminó en el fondo de la red.

En el complemento, los “estudiantes” lograron contrarrestar los tibios arribos de Dragones, y en respuesta, “el emperador” Marco Aurelio mandó a Moisés Villatoro al terreno de juego, la estrategia funcionó, y al minuto 62, “cabañitas” hizo el segundo de la tarde y octavo en su cuenta personal.

Dragones fue superado en todos los rincones del terreno de juego, y trataron de equilibrar las acciones con entradas violentas, y aunque un par de jugadores no fueron echados del terreno de juego, Ian Vargas no corrió con la misma suerte y fue expulsado al minuto 67.

Con este resultado, los universitarios de Comitán se posicionan en el cuarto lugar del grupo dos con 15 puntos, y en la fecha 11, viajarán a Palenque para medirse con los Zaraguatos.