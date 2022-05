Vuelve Lakers a la final

Agencias

Histórico lo que la franquicia de los Lakers de Los Ángeles ha demostrado en el último año, un reto para Lebron James de poner a los “angelinos” de nuevo en el panorama competitivo del baloncesto profesional, hoy, el cuadro ha llegado una vez más a la final de la NBA.

No había forma de imaginar los horribles eventos que se avecinaban para la franquicia y el mundo cuando comenzó la temporada con el día de los medios el 27 de septiembre de 2019.

No había manera de saber que el ícono de la franquicia, Kobe Bryant, perecería junto con una de sus hijas y otras siete personas en un accidente de helicóptero solo cuatro meses después. No había forma de saber que una pandemia detendría la temporada de la NBA y el mundo a principios de marzo. No existía forma de saber cómo se detendría la liga, clamando junto al país por justicia social, el 26 de agosto.

Nada de eso se supo cuando comenzó esta temporada, hace casi un año hasta el día en que los Lakers vencieron a los Denver Nuggets 117-107 el sábado por la noche en el Juego 5 de las finales de la Conferencia Oeste para avanzar a sus por trigesimasegunda occasion a las Finales de la NBA.

Pero habiendo experimentado todo, habiéndolo sentido profundamente, la reacción de James al avanzar a su décima final de la NBA fue muy, muy humana.

Se sentó en la cancha, con las manos cruzadas a la altura de las rodillas mientras el confeti caía dentro de la arena casi vacía en Lake Buena Vista, Florida, donde esta temporada se reanudó milagrosamente en medio de la pandemia de coronavirus, con una mirada de mil yardas que lo decía todo.

“Vamos a disfrutarlo esta noche, como deberíamos, porque esto no se logra todos los años”, dijo James. “No podemos dar esto por sentado, porque no le pasa a nadie todos los años”.

Si el 2020 nos ha enseñado o recordado algo, es que no se puede prometer o garantizar nada