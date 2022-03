¡Riña marital!

Oscar de la Rosa

CINTALAPA. Personal de la benemérita Cruz Roja Mexicana al mando de Arturo García, la noche de este domingo le brindó atención primaria a una persona del sexo masculino que sangraba en demasía de una de sus extremidades superiores.

Cerca de las 18 horas, el 911 le pidió a la corporación de socorro referida que se trasladara a la 2ª Norte entre 1ª y 2ª Poniente de la colonia Centro, sentado en una banqueta estaba un masculino que vestía pantalón de mezclilla y camiseta blanca, del brazo derecho sangraba mucho, tras recibir los primeros auxilios, el lesionado no fue llevado al hospital dado que no había quien lo acompañara y por políticas del nosocomio, si no va un familiar con el paciente, no puede ser recibido, por lo que quedó en el lugar donde fue atendido.

La policía dijo que el lesionado de 39 años de edad de nombre Hugo “N”, vecino del barrio San Francisco, al parecer tras discutir con su pareja, había resultado lastimado, pero no indicaron si la femenina fue detenida o no.