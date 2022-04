¡Se lanzó de la segunda planta!

La mujer fue trasladada al Hospital General “Gilberto Gómez Maza”, debido a las lesiones que presentaba.

Jorge Martínez

Tuxtla Gutiérrez. – A las 06:30 horas de este domingo, elementos policiacos recibieron el reporte de una persona lesionada en la colonia Carlos Salinas de Gortari de esta ciudad capital.

De inmediato, los oficiales se trasladaron al lugar encontrando en la calle Juan Sabines y Gustavo Díaz Ordaz, Manzana 8, Lote 11 de dicha colonia, una mujer tendida en la banqueta boca arriba, con diversas lesiones en el cuerpo.

Al entrevistar a su esposo de nombre Luis Alberto “N” de 37 años de edad, dijo que su esposa Karla Abdulia, de 33 años, se había lanzado de la segunda planta de su domicilio, desconociendo las causas del porqué tomó esta decisión.

Los policías solicitaron el apoyo médico, sin embargo, no había unidades disponibles por lo que la turba de curiosos gritaba que no los iban a dejar ir a los azules hasta que no llegara una unidad médica que ayudara a la fémina.

En tanto, la mujer gritaba de dolor y en un par de minutos arribó una unidad de Bomberos quienes valoraron a la mujer, indicando que sería trasladada al Hospital General “Gilberto Gómez Maza”, debido a las lesiones que presentaba.