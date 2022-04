¡Se volcó!

Darinel González

Tuxtla Chico.- Con severos daños materiales sufrió una camioneta sobre la carretera Tuxtla Chico-Tapachula, a la altura del kilómetro 279.

Alrededor de las 16:00 del miércoles, una camioneta Ford Lobo, color blanco, se desplazaba de Tuxtla Chico – Tapachula, pero al llegar a la altura del kilómetro 279 frente a la alberca Castrejón, perdió el control del volante y terminó volcado fuera de la carpeta asfáltica.

Al lugar acudió personal de Protección cCivil, elementos estatales, como bomberos de Tapachula, los cuales se encargaron de que no hubiera alguna persona lesionada, como también verificar que no hubiera derrame de combustible, para evitar algún incendio, por lo que al no haber algún lesionado se retiraron del lugar.

Posteriormente solicitaron la presencia de la Guardia Nacional división Caminos, los cuales se encargarían de realizar las primeras correspondientes.