150 días de lucha y no les pagan

Edén Gómez Bernal / Diario de Chiapas

Suman 150 días desde que los socios del “Conejobús” en la capital del estado se han mantenido luchando contra autoridades estatales del transporte, ante la negativa de solventar los pagos del subsidio que les corresponde, por lo que siguen manteniéndose en huelga en el cruce de centrales en la capital.

Derivado de la falta de pago de las autoridades de la Secretaría de Movilidad y Transporte, que encabeza Aquiles Espinosa García, socios del sistema de transporte Conejobús siguen en huelga, lamentando que no haya seriedad, compromiso y cumplimiento de este funcionario estatal.

Aseguraron que ha querido arreglarse en lo “oscurito”, queriendo solo pagar 10 meses del adeudo cuando la realidad es de 26 meses, es decir, un total de aproximadamente 83 millones de pesos.

En este sentido, afirmaron que cuentan con la documentación necesaria para acreditar el legítimo derecho de sus placas, correspondientes a la ruta 1 y 2, que están en el derecho de exigir la cuota mensual por usar sus placas, que es de 22 a 24 mil pesos mensuales por juego de placas.

“Quieren que firmemos solo por los 10 meses y que después no nos quieren dar los 16 meses restante, no es un favor que les pedimos es un derecho que nos corresponde, es lamentable que la propia autoridad esté en esta posición; sabemos que el gobernador del estado ya dio la indicación, según ya se hizo la gestión en Hacienda, pero aquí el que ha frenado todo es Aquiles Espinosa, que no nos quiere pagar”, coincidieron.

Cabe mencionar que también esta estancia en el centro de la capital será hasta que no haya una atención oportuna y seria, situación que en estos 26 meses no se ha dado, ya que solo con mentiras y engaños los han mantenido, lo que ha ocasionado tengan daños importantes a su patrimonio familiar, ya que muchos solo viven de esto.