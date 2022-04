9M fue de chamba

Ainer González / Diario de Chiapas

En la zona comercial del sur-oriente de Tuxtla Gutiérrez, la mayoría de los establecimientos –formales, semi formales e informales–, obligaron a su personal femenino a trabajar este 9 de marzo.

A un par de horas de iniciar el paro nacional de mujeres, las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MPYMES) establecidas al sur-oriente de la capital del estado, iniciaron funciones este lunes con normalidad, donde la mayoría del personal femenino hizo acto de presencia en sus puestos laborales.

Desde las mujeres haciendo oficios de aseo en banquetas y oficinas, hasta trabajos administrativos y bancarios, las empresas no cedieron a su personal femenino sumarse libremente al paro nacional de mujeres, convocado por organizaciones feministas para este 9 de marzo.

A excepción de instituciones bancarias como BBVA y Citibamex, demás comercios formales de la zona, como grupo Elektra, Banco Azteca y Chapital sí hicieron que todo su personal trabajara sin excepción alguna.

Sin embargo, mujeres entrevistas del por qué no se sumaron al paro nacional, coincidieron que su decisión de laborar este 9 de marzo se basó fundamentalmente en su economía personal y bienestar laboral, más no por estar en contra de la iniciativa.

“No podemos decir que faltamos, nos tocó trabajar como todos los lunes; no nos dieron el día a nosotras, acá se tiene que trabajar”, dijo una trabajadora de Elektra.

“Yo no tengo jefe, pero acá si no veo y hago comida no tengo dinero, así que venimos abrir para hacer el desayuno y la comida para los que si van a trabajar y a la escuela”, comentó Ana Laura, vendedora de comida en la 9 sur y 7 oriente.

“Marché el domingo y me siento orgullosa de ser mujer, no coincido con las políticas de mis supervisores, pero a tener problemas y un día sin sueldo… mis hijos tienen que comer y aquí estoy”, declaró una despachadora de grupo Chapital.