Anomalías en detención, acusa

Edén Gómez Bernal / Diario de Chiapas

José Luis Sánchez Huerta, mejor conocido como “El Guerrero Zulú”, denunció las anomalías que se presentaron en su detención y paso en prisión por más de cuatro meses en donde se le acusó por un supuesto robo a casa habitación en 2015. El luchador aseguró que los cargos por los que fue señalado no tienen sustento alguno.

Durante una conferencia de prensa, pidió a las autoridades que su situación se esclarezca además de que su nombre quede limpio, pues tal acusación no es verídica, dio a conocer que su status jurídico quedó como libertad condicionada a cargo de la Unidad de Medidas Cautelares en donde debe firmar cada semana para evitar ser detenido nuevamente.

“No sé de dónde se me acusa, tengo pruebas contundentes, las características de la habitación que según yo robé es inexistente se hizo un peritaje con un perito acreditado ante las instancias correspondientes, nunca se presentó el señor a ninguna de las audiencias, lo estamos buscando porque se tiene que responsabilizar”.

Detalló que dicha detención fue más por represalias en su contra ante las constantes denuncias y señalamientos que ha dado conocer en contra de las autoridades municipales y estatales, “siempre he mencionado sus fallas con respeto, pero no hay respuesta ni se dejan ayudar, nunca les he pedido nada ni trabajo ni favores”.