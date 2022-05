Apoyan la educación

Edén Gómez Bernal / Diario de Chiapas

Integrantes de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), hicieron entrega de aparatos electrónicos recolectados en la primera etapa de la campaña “Quédate en Casa, pero Quédate en Clases”, con el propósito de seguir fortaleciendo el trabajo educativo en la entidad.

En ese sentido, Antonio Osorio González, representante del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE Sección 7 en Chiapas, señaló que la intención de este programa y acciones es fortalecer el trabajo educativo, principalmente de sectores vulnerables en la entidad y con esto brindarles las herramientas necesarias para poder estudiar desde sus hogares y sobre todo también, resguardarse ante la pandemia por Covid-19.

“La intención, sin duda, es darle al estudiante una herramienta que le sea de utilidad para que no abandone sus estudios, no abandone la escuela, sabemos de la crisis económica, hay zonas en todo el país donde se tiene una mala economía que ha impedido que jóvenes no puedan adaptarse a las clases virtuales porque carecen de una tableta, televisión o un radio, ocasionando que abandonen la escuela, por eso estos programas para contribuir a la permanencia estudiantil, para que nadie se quede sin estudiar”, apuntó.

Estos apoyos se entregaron este 5 de octubre en el marco del Día Internacional del Docente, tarea que dicha organización magisterial replicó en cada uno de sus sectores sindicales en todo el país, y reconocer la labor de quienes integran al sector.

Previo a estas acciones se realizó un mapeo para localizar a las instituciones educativas con mayor necesidad y así beneficiar a niños, niñas y adolescentes con la necesidad de una herramienta tecnológica como televisores, computadoras portátiles, radios y otras más para continuar con su educación.